دعاء الرسول يوم الجمعة: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات

من الأدعية التي تستحوذ على نسبة كبيرة من عمليات البحث هو دعاء الرسول يوم الجمعة، وتشهد محركات البحث عمليات مكثفة حول دعاء النبي، وذلك للاستعانة به يوم الجمعة، حيث أنّ الدعاء والاكثار من الدعاء من السنن المستحبة يوم الجمعة، حتى يتحرى المسلم ساعة الإجابة.

دعاء الرسول يوم الجمعة

وليوم الجمعة خصوصية عن باقي الأيام، فهو من أفضل الأيام، وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها والاستعانة بها لتكون دعاء الرسول يوم الجمعة، نبدأ بدعاء الرسول يوم الجمعة لرفع الحزن تفريج الهم. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا».

دعاء النبي يوم الجمعة مكتوب

ومن أدعية النبي يوم الجمعة: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يُعزُّ من عاديتَ، تبارَكتَ ربَّنا وتعاليت». ويمكن الاستعانة بدعاء الرسول يوم الجمعة في أي وقت وليس مرتبط بالجمعة فقط، فالدعاء إلى الله اي وقت وفي كل مكان وحين.

ويمكن ترديد دعاء الرسول يوم الجمعة: «اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَن سواك.اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاء، وتنزعُ الملكَ ممن تشاء، وتُعِزُّ مَن تشاء، وتذِلُّ مَن تشاء، بيدِك الخيرُإنك على كلِّ شيءٍ قدير، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاء، وتمنعُ منهما من تشاء،ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك».

كما روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس، قال:دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا اللَّهَ؟ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى.” والحديث صححه الألباني.

ساعة الإجابة يوم الجمعة

هناك أدعية كثيرة يتم الاستعانة بها في يوم الجمعة من دعاء النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة، ولكن هناك أيضًا ساعة إجابة يجب تحري المسلم عنها، ويكون التحري ليس في موعد محدد بل بالاكثار في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما أكدت الإفتاء بضرورة مثابرة المسلم في الدعاء طول يوم الجمعة يعظم بذلك الأجر، كما أشارت الإفتاء إلى أنّه لا بأس بالدعاء بين آذان الجمعة وانقضاء الصلاة، فيما قيل إنه ساعة الاستجابة يوم الجمعة، ولا ينبغي الإنكار على من يفعل ذلك أو يتركه.