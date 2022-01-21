فيروس كورونا.. ألمانيا تسجل رقما قياسيا وروسيا تخشى «الوباء المزدوج»

أعلنت وزارة الصحة الألمانية تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة لإصابات فيروس كورونا في البلاد، إذ ارتفع عدد الإصابات الجديدة بالفيروس إلى 140160 حالة خلال آخر 24 ساعة، بينما توفي 170 مصابًا، في وقت تشهد فيه أوروبا بصفة عامة ارتفاعا في معدل الإصابات تزامنا مع انتشار متحور أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا.

«أوميكرون» السلالة السائدة في ألمانيا

وتظهر الأرقام التي نشرها معهد «روبرت كوخ»، ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية، فيما بات متحور أوميكرون السلالة السائدة بين الإصابات في ألمانيا وهو المتحور الأكثر انتشارا.

وقال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم، إنه من المتوقع أن يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع لعدة أسابيع، متوقعا أن يبلغ الفيروس في موجته الحالية ذروته خلال الشهر المقبل.

مخاوف من تزامن انتشار أوميكرون مع الأنفلونزا

في سياق متصل، حذّر «رومان زينوفكين»، مدير المختبر في معهد «بيلوزيورسكي»، للبحوث العلمية في جامعة موسكو الحكومية من خطورة انتشار متحور أوميكرون مع الأنفلونزا.

وأوضح عالم الأحياء الروسي أنه تم إجراء تجارب على الفئران وإصابتها بفيروس كورونا والأنفلونزا معا، وأظهرت التجارب عواقب سيئة تؤدي إلى موت الفئران، كما أن وجود عدوى مع أخرى سيؤدي إلى زيادة عدد الوفيات.

توصيات لتجنب الوباء المزدوج

ولفت العالم الروسي إلى أن متحور أوميكرون، أحدث سلالات فيروس كورونا، ينتشر بسرعة كبيرة وينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، ما من شأنه إثارة مشكلة الوباء المزدوج، ويشكل خطورة على النظام الصحي في البلاد.

ويرى العالم الروسي أنه لكي لا ينتشر الوباء المزدوج، لا بد من تعزيز الحصول على اللقاحات المضادة لتلك الفيروسات، والحرص على الإجراءات الاحترازية والوقائية في موسم الشتاء، وتجنب ما من شأنه إصابة الشخص بالبرد، وضرورة اتباع نظام غذائي يوفر لجسم الإنسان فيتامين د3.