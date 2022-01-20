هل يصيب متحور أوميكرون الحاصلين على اللقاح؟.. استشاري مناعة يجيب 

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، إنّ الأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أو حصلوا على الجرعة التنشيطية من اللقاح هم الأقل عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا أو الآثار الجانبية الناتجة عن العدوى.

الملحقون معرضون للإصابة بمتحور أوميكرون

وأضاف الحداد في تصريحات لـــ«الوطن»، أنّ الأشخاص الذين حصلوا على «جرعتين»، من اللقاح أو حصلوا على جرعة تنشيطية معرضين للإصابة بمتحور أوميكرون ولكن تكون شدة الأعراض أقل خطورة ولا تستدعي الدخول للمستشفيات.

أعراض متحور أوميكرون تتشابه مع نزلة البرد

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية، أنّ متحور أوميكرون يتشابه كثيرا في الأعراض مع نزلات البرد ولكن ينتشر بكثافة عالية عكس المتحورات الأخرى التي طرأت على فيروس كورونا منذ بداية انتشاره، لافتا إلى أنّ أوميكرون له أعراض أخرى تميزه عن نزلة البرد وتتمثل في «تغير نبرة الصوت- تنميل الجسم والشعور بالرغبة في النوم- استمرار الأعراض بنفس الحدة أكثر من ثلاث أيام».

متحور أوميكرون أصبح السائد الآن

وأكد الحداد، أنه وفقا للإحصائيات فإنّ المتحور السائد الآن هو متحور أوميكرون، وخلال الأسابيع المقبلة سنشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات، موضحا ان أوميكرون سريع الانتشار خاصة في درجات الحرارة المنخفضة.

الحالات البسيطة من أوميكرون تستخدم أدوية البرد

وأوضح أن الأشخاص المصابين بمتحور أوميكرون الذين يعانون من أعراض بسيطة يمكنهم استخدام أدوية علاج البرد لتقليل حدة الأعراض أما الحالات المتوسطة والحرجة المصابة بمتحور أوميكرون لابد أن يلتزموا بالأدوية المدرجة ببروتوكول علاج كورونا خلال الفترة الحالية.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

ونصح الحداد بأهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والتي تتمثل في «الحصول على اللقاح- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».