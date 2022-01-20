بعد رصد حالات.. كيف يصاب شخص بمتحوري «أوميكرون» و«دلتا» في وقت واحد؟

منذ الإبلاغ عن ظهور متحور أوميكرون، في نوفمبر الماضي، وهو الأكثر انتشارا على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، متفوقا على دلتا، الذي باتت نسبة المصابين به في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، نحو 1.7% من المصابين الجدد بفيروس كورونا، في حين استحوذ المتحور الجديد على 98% من إجمالي الإصابات، لكن المفاجأة كانت في تسجيل 3 إصابات جديدة لديهم مزيج بين سلالتي «دلتا» و«أوميكرون»، بحسب موقع «آسيا لايف ستايل».

وتساءل الموقع، في بداية تقرير منشور صباح اليوم، عن ما إمكانية أن يصاب شخصا واحدا بمتحوري أوميكرون ودلتا في نفس الوقت، لافتة إلى أنه أنه على الرغم من أنه ليس شائعا، إلا أن هناك 3 حالات موثقة على الأقل، لأشخاص لديهم سلالتين في وقت واحد.

حالات إصابة بسلالتين مختلفين من كورونا

كانت ورقة علمية قدمت في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية، هذا الصيف، لفتت إلى قصة امرأة في بلجيكا، تبلغ من العمر 90 عامًا، كانت لديها كلا من سلالتي «ألفا» و«بيتا»، ودخلت المستشفى وتوفيت بعد 5 أيام فقط، وبحسب تقرير الحالة، فإن مصدر العدوى المزدوجة غير واضح.

ورصدت ورقة أخرى، نُشرت في أبريل 2021 في مجلة «Virus Researc»، حالتي إصابة لمريضين في الثلاثينيات من العمر في البرازيل، أصيبوا في نوفمبر 2020، بمتحورين مختلفين، وكان لدى كلا المريضين أعراض خفيفة، بما في ذلك السعال الجاف والتهاب الحلق والصداع.

الإصابة بمتحوري «دلتا» و«أوميكرون» في وقت واحد ممكنة

على الرغم من عدم وجود أي تقارير موثقة عن حالات العدوى المشتركة مع متغيرات دلتا وأوميكرون حتى الآن، يقول أطباء إنه يمكن أن يحدث، إذ أكد توماس روسو أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو الأمريكية، لمجلة «هيلث»، إنه «ممكن تماما».

وأضاف أميش أدالجا خبير الأمراض المعدية وكبير الباحثين في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، إن العدوى المصاحبة بسلالتين من الفيروس نفسه يمكن أن تحدث، موضحا: «من الناحية البيولوجية، نعم، من الممكن أن تصاب بأوميكرون ودلتا في وقت واحد».

كيف تحدث الإصابة بالمتحورين

تجدر الإشارة إلى أنه في جميع الحالات الثلاث الموثقة للعدوى المشتركة بالمتحورين، لم يكن الباحثون متأكدين من المصدر، ومع ذلك، يقول الدكتور توماس روسو، إن أفضل طريقة لفهم كيفية حدوث عدوى كهذه، من خلال تخيل مثلا أنك في حانة، حيث يوجد عدة أشخاص مصابين، إذا كان لدى بعضهم متحور أوميكرون، وآخرون متحور دلتا، فإنهم جميعًا يطرحون تلك الجسيمات الفيروسية في الهواء، ما يعرضك لكلا المتحورين من كورونا.

وتابع روسو: «بهذه الطريقة، يمكن الإصابة من كلا المتحورين في نفس الوقت»، لافتا إلى أن فيروس أوميكرون يصيب بعض الخلايا في الجسم، بينما يصيب دلتا خلايا أخرى.

ولفت الطبيب، إلى أن الشخص المصاب بالسلالتين، يمكن أن يكون مستوى العدوى بينهما متساو، أي بمعدل 50% لكل منهما، ويمكن أن يكون واحدا منهما أقوى من الثاني، إلا أن الأطباء يؤكدون أن ذلك لا يعني أن تكون الإصابة أعراضها أكثر حدة.