«الداخلية» تطلق المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد» تزامنا مع عيدها

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة انطلقت فعاليات المرحلة الـ21 من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير كل مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية إستراتيجية وأساسية – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية «moi.gov.eg»، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كل أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن جنوب سيناء

واستمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات لاسيما المساهمة في رعاية المرضى، فقد قامت مديرية أمن جنوب سيناء بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وذلك عقب اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.