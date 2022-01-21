شركات الاتصالات: 5G لم يعمل في مصر ولا يمثل خطورة على حركة الطيران

كشفت مصادر مسؤولة بشركات الاتصالات العاملة فى السوق المصري، عدم وجود أي مخاطر على حركة الملاحة الجوية فى كافة المطارات المصرية، بعد تداول أخبار حول إلغاء بعض رحلات الطيران من الإمارات إلى عدد من المطارات الأميركية بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أن خدمات الجيل الخامس للاتصالات فى مصر لم تعمل حتى الآن، لذلك لا يوجد أي خطورة على الملاحة الجوية فى المطارات المصرية، خصوصا أن خدمات الجيل الرابع للاتصالات لم تعمم فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وهناك بعض الأماكن التي لازلت تعتمد على تقنيات الجيل الثالث للاتصالات.

تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس

وأشارت المصادر، إلى أن تشغيل تكنولوجيا الجيل الخامس يكون من خلال الاحتياج إليها، وهناك بعض الصناعات والأعمال بالفعل تعتمد على هذه التكنولوجيا، وأكدت المصادر، أنّ الشركات نفذت تجارب لتشغيل الخدمة، وحققت هذه التجارب نجاحا كبيرا، لكن لم يتم إطلاقها بشكل رسمي نظرا لعدم احتياج عدد كبير من المناطق لهذه الخدمة، خصوصاً أنّ هناك بعض المناطق لم تستخدم خدمة الجيل الرابع حتى الآن.

وقف بعض رحلات الطيران بعدد من المطارات الأميركية

من جانها قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات العربية المتحدة، إنّ وقف بعض رحلات الطيران لعدد من المطارات الأميركية بسبب تركيب أنظمة الجيل الخامس للاتصالات، تتعلق حصراً بتلك المطارات الأميركية المشار إليها، حيث تم تخصيص ترددات جديدة لتقنية الجيل الخامس تختلف عما هو مخصص للاستخدام في منطقتنا، ولا وجود لأي تعارض أو تداخل في دولة الإمارات بين شبكات الجيل الخامس وأنظمة الملاحة الجوية.

وتابعت، أن محطات الجيل الخامس في الإمارات تم تثبيتها في أماكن متعددة منذ سنوات عديدة، ولم يظهر أي أثر سلبي على سلامة أنظمة الملاحة الجوية، حيث أنّ الهيئة تبني خططها المتعلقة بالجيل الخامس على دراسات تأخذ في الاعتبار سلامة الترددات وأثرها المحتمل في القطاعات الأخرى، كما أنّ الهيئة تراعي القرارات والإجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا الشأن.