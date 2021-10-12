جيلي أوتو تفتتح مصنعها من الجيل الخامس بمنطقة دراجون باي الصينية

افتتحت شركة «جيلي أوتو» مصنعها من الجيل الخامس في منطقة دراجون باي الصينية، كما أسست مركزًا للبحث والتطوير ومركزًا لتدريب الكوادر المُتميزة في قطاع السيارات، بالإضافة إلى التكنولوجيات المُبتكرة لتصنيع وبناء السيارات طبقًا لأحدث ما توصل إليه العلم الحديث من أساليب في قطاع السيارات بما في ذلك «SEA وCMA وSPA».

وتضم منطقة دراجون باي العديد من الشركات العالمية مثل «فولكس فاجن، وجيلي أوتو العالمية»، بالإضافة إلى المئات من الشركات التي تعمل في قطع الغيار والصناعات المُغذية لقطاع السيارات.

وتخطت استثمارات البحث والتطوير في دراجون باي خلال العقد الماضي أكثر من 30 مليار يوان، هذا بجانب أكثر من 4300 براءة اختراع، وأصبحت المنطقة اليوم تتضمن أحدث مراكز تصنيع وتطوير السيارات مع تقنيات علمية جديدة ومُبتكرة تقود الثورة العالمية في قطاع السيارات.

وتعتبر منصة «CMA أو Compact Modular Architecture»، والتي طورتها «جيلي أوتو» بالتعاون مع شركة فولفو العالمية، أفضل نظام متكامل لتصنيع السيارات، ويتضمن أهم خمسة تكنولوجيات وهي السلامة والصحة والتقنيات الذكية والأداء العالي والتوفير في مختلف الأمور.

ومكنت تلك المنصة شركة «جيلي أوتو» من إطلاق العديد من الموديلات المميزة في الأسواق العالمية، والتي تعمل بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتخطط الشركة لتعظيم الاستفادة من التواجد في منطقة دراجون باي لإعادة تعريف كلمة "صُنع في الصين" مع الإسهام في التطور الكبير الذي تقدمه الصين في قطاع السيارات في الأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يصل حجم تصنيع السيارات في دراجون باي إلى 2 مليون وحدة بحلول العام 2050، ويصل عدد السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة أكثر من نصف مليون سيارة، ويتخطى عدد المستفيدين من مركز التدريبات أكثر من 60 ألف مهندس وفني وعالم.

ومن المتوقع الوصول للقيادة الذاتية الكاملة للسيارات وإدماج تلك التكنولوجيا مع أحدث السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والتواصل عن طريق تقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، للإسهام في التقدم الكبير الذي تشهده منطقة دراجون باي، وتقديم المزيد من السيارات والموديلات المُبتكرة في مختلف الأسواق العالمية.

أصبحت منطقة «دراجون باي»، والتي تقع في مدينة نينغبو الصينية، مركزًا عالميًا لصناعة السيارات، والذي يواكب منطقة «أوتوستادت» الألمانية التي تشتهر بصناعة السيارات، وصارت أحد أهم المناطق حول العالم التي تعمل على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بصناعة السيارات وكيفية تطويرها للأفضل.

جدير بالذكر، يعمل لدى مجموعة «جيلي أوتو» أكثر من 50 ألف موظف، ويوجد لدى المجموعة 13 مصنع و5 مراكز للبحث والتطوير في «هانغتشو ونينغبو وغوتنبرغ وكوفنتري وفرانكفورت».

كما يوجد لدى المجموعة 5 مراكز للتصميمات في «شنغهاي، وجوتنبرج، وبرشلونة، كاليفورنيا، وكوفنتري، ويعمل في قطاع البحث والتطوير أكثر من 20 ألف موظف، وأدرجت العلامة التجارية جيلي أوتو في بورصة هونج كونج منذ 2005.

وحققت العلامات التجارية التابعة لمجموعة جيلي أوتو مبيعات بلغت 1.43 وحدة في 2020، وحصلت العلامة التجارية جيلي على لقب السيارة الصينية الأكثر مبيعًا للعام الرابع على التوالي.

وفي أكتوبر 2020، بلغت مبيعات جيلي أوتو المتراكمة أكثر من10 ملايين وحدة، لكي تصبح العلامة التجارية الصينية الوحيدة في مجال القطاع الذي تبيع أكثر من 10 ملايين سيارة ركوب.