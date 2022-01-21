زفاف عروسين روسيين بشواطئ الغردقة.. والفندق يستقبلهما بالورد «صور»

وقع اختيار عروسين روسيين على شواطئ مدينة الغردقة الساحرة، لإتمام حفل زفافهما، بالمدينة التي تظل محط أنظار السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، ومن أهم وجهات السفر للسائحين حيث اختيرت مؤخرا من أفضل 10 وجهات سياحية في العالم، طبقًا لموقع «تريب أدفايزر»، وهو من أكبر منصة للسفر في العالم.

«Anna» بفستان الفرح من روسيا للغردقة

بدأت رحلة العريس «Nikita» وعروسه «Anna»، من روسيا، حيث ارتدت العروس فستان الفرح وركبا الطائرة يحلمان بحفل زفاف رومانسي على شواطئ الغردقة، حيث قررا أن يكون حفل زفافهما بالمدينة الساحرة لتكون أجمل ذكرى في العمر، حتى تحقق الحلم وهبطت الطائرة في مطار الغردقة، لينتقلا بعدها إلى أحد المنتجعات السياحية شمال الغردقة، ويتما حفل زواجهما على الشواطئ، ويتم توثيق ذلك بفوتوسيشن ليصبح ذكرى جميلة طوال حياتهما.

حفل زفاف رومانسي بمنتجع سياحي

يقول قاسم السيد، مسؤول بأحد المنتجعات السياحية، إنه تم استقبال العروسين بباقة ورود، و«تورتة» خاصة بأسمائهما وكانا في غاية السعادة لتحقيق حملهما باتمام حفل زفافهما في الغردقة، والتي يزورانها للمرة الأولى، حيث وصل العريس Nikita وهو يمسك بعروسته، وهي ترتي فستان الفرح، والتي قررت أن ترتديه من روسيا.

وأضاف «السيد» في حديثه لـ«الوطن»، أن مراسم الحفل بدأت بفوتوسيشن على الشواطئ لتوثيق حفل الزفاف، ثم حفل زواج أعد خصيصًا للعروسين بمشاركة فرق الأنيميشن، وشمل فقرة رقص شرقي، وتم إعداد عشاء رومانسي على ضوء الشموع للعروسين، في جو ساده الفرح والسرور.

وأشار علي جمال، مدير فندق سياحي بالغردقة، إلى أن العروسين وقع اختيارهما على الغردقة لاتمام حفل زفافهما والتي يزورانها لأول مرة، وقررا زيارة الغردقة سنويا للاحتفال بذكرى زواجهما وبهذه اللحظة التاريخية.

مراسم الزواج في روسيا

وأوضح «جمال» في تصريحات لـ«الوطن» أن مراسم الزواج في روسيا تبدأ بأن يختار العريس الخاتم المناسب، ثم اختيار المكان الذي يضج بالرومانسية التي ستعيش في ذاكرة العروسين إلى الأبد، ثم يجثو العريس على ركبته، ويتقدم لعروسه بالخاتم.

ويضيف بأن حفل الزفاف في روسيا يسبقه حفل وداع العزوبية، ثم الفدية، وفيها يقدم العريس الهدايا لأصدقاء وأقارب العروس، ثم حفل الزفاف والذي قرر العروسان إتمامه في الغردقة.

وأشار مدير الفندق إلى أن الغردقة واجهة مصر السياحية، وأصبحت محط أنظار العالم، ومؤخرا اختارها موقع السفر العالمي «تريب أدفايزر» ضمن أفضل 10 مدن وجهات السفر حول العالم، وذلك طبقا لمؤشرات البحث.