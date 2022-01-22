آخرهم بسنت.. لو حد هددك بصورك أو ابتزك إزاي تجيب حقك؟

كثيراً ما يتعرض العديد من الأشخاص وخصوصا الفتيات، للابتزاز بصورهن أو بمقاطع فيديو للضغط عليهن للحصول على منفعة جنسية أو مادية، لا سيما ما حدث مؤخرا مع فتاة الغربية والمدعوه «بسنت»، والتي أدى بها إلى الانتحار.

نص المادة 327 من قانون العقوبات

وقال بسام أبو رحمة، محام، بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن قانون العقوبات كان صريحا في شأن الابتزاز الإلكتروني مستندا على نص المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن «كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي».

هناك فرق بين التهديد المجرد والمصحوب بطلب المال

وأوضح المحام في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك فرق في العقوبة بين التهديد المجرد والتهديد المصحوب بطلب المال، حيث أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.

واستكمل أنه كون الفتاة قدمت الصور لشخص عبر الإنترنت سواء واتس آب أو فيس بوك أو غيرها، لا يغل يدها في أن تتقدم ببلاغ ضد الشخص إذا حاول نشر هذه الصور.

واختتم المحام، أن المادة 25 من قانون مكافحة تقنية المعلومات عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.