مجلس الدولة يلزم «تعليم القاهرة» بدفع 20 مليون جنيه للتأمين الصحي «مستند» 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأداء مبلغ مقداره 20 مليونا 807 آلاف 304 جنيه قيمـة المتبقـي مـن اشـتراكات التأمين الصحي عن العامين الدراسيين 2018-2019، و 2019-2020 إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

بداية الواقعة

وقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها، إنه ولما كـان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992 مطبقاً على محافظة القاهرة بموجب قرار وزير الصحة رقم 320 لسنة 1992، فمن ثم فإنه يتعين على محافظة القاهرة «مديرية التربية والتعليم» تحصيل اشتراكات التأمين الصحي السنوية من طلاب المدارس التابعة لها وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها.

التعليم لم تورد الاشتراكات

وأفادت الجمعية في تقريرها أنه ثبت من الأوراق المقدمة من التأمين الصحي أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لم تورد إليها كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين 2018-2019، و 2019-2020 ، وكان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي 2018-2019 مبلغا مقداره 27 مليون و 277 ألف و 8 جنيهات، وسددت 18 مليون و90 ألف و432 جنيه، ويتبقى في ذمتها 9 ملايين 186 ألف و576 جنيها، وكان إجمالي الاشتراكات عن العام الدراسي 2019-2020، مبلغا مقداره 28 مليون جنيها، وسددت 17 مليونا، ويتبقى في ذمتها 11 مليون، وعليه يصبح إجمالي المبلغ المتبقي في ذمتها عن العامين الدراسيين المشار إليهما مقداره 20 مليوناً.

مديرية التعليم لم تنازع في المبلغ

وأوضحت الجمعية في تقريرها أن محافظة القاهرة لم تنازع في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، ولم تقدم دليلا يناهضه، ولم ترد على موضوع النزاع إبان استيفائه من إدارة الفتوى المختصة.وأكدت الجمعية أه يتعين إلزام مديرية تعليم القاهرة بأداء المبلغ إلى هيئة التأمين الصحي نزولا على صحيح حكم القانون، وانصياعا لمقتضاه. ومتى كان الأمر كذلك، فإنه يتعين إلزام محافظة القاهرة «مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة» بأداء المبلغ المطالب به ومقداره 20807304 جنيها، إلى هيئة التأمين الصحي.