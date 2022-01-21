معلومات عن نصرت تشودري أول مسلمة تترشح لمنصب قاض فيدرالي أمريكي

تتجه الأنظار في الولايات المتحدة الأمريكية وربما في العالم إلى نصرت جاهان تشودري التي رشحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية بولاية نيويورك، كونها أصبحت أول امرأة مسلمة تترشح لمنصب قاض فيدرالي، وثاني شحص من المسلمين بعد زاهد قريشي.

وتمتلك نصرت جاخان تشودري سيرة ذاتية قوية وبرز اسمها بقوة خلال الفترة الماضية كمرشحة مسلمة لهذا المنصب ضمن مجموعة من السيدات من أصول إفريقية ولاتينية وآسيوية وأيضا بيضاء.

ولعل الدعم الكبير الذي لاقته داخل مجلس الشيوخ من قبل زعيم حزب الأغلبية يعبر عن مكانة هذه السيدة.

معلومات عن «تشودري»

- رشحت ضمن مجموعة من السيدات من أصول مختلفة.

- ستصبح أول امرأة مسلمة يتم ترشيحها لمنصب قاض فيدرالي في تاريخ أمريكا.

- ستكون الثانية من المسلمين ترشحا لهذا المنصب بعد زاهد قريشي.

- هي أبرز الأسماء المسلمة المرشحة لشغل منصب قاض في المحاكم الفيدرالية بنيويورك.

- دعمها بقوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جاك تشومر.

- عملت من قبل في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بولاية نيويورك.

- تبلغ من العمر 45 عاما وتنحدر أصولها من بنجلاديش.

- متزوجة من مايكل إيرلي مصمم الجرافيك منذ عام 2012.

- ولدت في الولايات المتحدة بعد هجرة والديها من موطنهم الأصلي.

- عملت والدتها منسقة خدمات غذائية مدرسية في ولاية إلينوي.

- كان والدها رئيس قسم الأعصاب في مستشفى بشيكاغو.

ويتكون المجتمع الأمريكي من كثير من العرقيات والديانات كونه مجتمع مهاجرين بالأساس، وتخضع المناصب فيها لما تفرزه المؤسسات الديمقراطية كمجلس لاشيوخ ومجدلس النواب واختيارت الرئيس نفسه.

لكن ذلك لا يحول دون وجود بعض الأحداث العنصرية من وقت لآخر، خصوصا بعض جرائم الكراهية تجاه السود.