بايدن داعيا الأمريكيين: لأجل الله ارتدوا الكمامة وتلقوا التطعيم «فيديو»

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة مكتوبة ومصورة، للشعب الأمريكي بشأن تطورات وباء كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون، داعيا مواطنيه لارتداء الكمامات وتلقي التطعيمات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليا لدى الولايات المتحدة، لمواجهة الوباء وإنقاذ حياة الكثيرين.

جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أول إصابة بمرض فلورونا، الذي يعتبر مزيجا ما بين الإصابة بفيروس كورونا، وفيروس الإنفلونزا، وكانت هذه الحالة لطفل.

بايدن للأمريكيين: ارتدوا الكمامة وتلقوا التطعيم

قال جو بايدن، في الكلمة التي بثها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنا أعرف أنكم جميعا متعبين وقلقين بسبب الوباء، لكن من فضلكم ارتدوا الكمامة في الأماكن العامة، لتحموا أنفسكم والآخرين، تلقوا التطعيم والجرعات المعززة، واستفيدوا من الإمكانيات المتاحة لدينا بالفعل، سوف نتغلب على هذه الأزمة معا».

Folks, I know we're all tired and frustrated about the pandemic.



But please, wear your mask in public to protect yourself and others. Get vaccinated and boosted. Take advantage of what resources we already have. We’ll get through this—together.pic.twitter.com/2CbSjLwOcG — Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2022

قادرون على مواجهة أوميكرون بشرط

وأضاف بايدن: «لدينا الأدوات لحماية الناس من المرض الشديد الناتج عن أوميكرون، لو اختار الناس استخدام هذه الأدوات، ولدينا الأدوية في طريقها إليكم، وهي بإمكانها إنقاذ حياة الكثيرين جدا، ويمكن لها أن تُقلل بشكل واضح التأثير الذي يحدثه كوفيد 19 على بلدنا».

وتابع الرئيس الأمريكي: «هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا متفائلين، لكن لأجل الله، استفيدوا مما هو متاح لدينا، من فضلك.. أنت ستنقذ حياة الكثيرين، وربما يكون من بين هؤلاء الكثيرين أنت، وربما طفلك، من فضلك استفيد مما هو متاح لدينا بالفعل».

أول إصابة بـ«فلورونا» في أمريكا

وكانت السلطات المحلية في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، تسجيل أول إصابة مؤكدة بما يعرف بمرض فلورونا، أي إصابة الشخص بفيروسي كورونا والإنفلونزا معا، وكانت لطفل، علما بأنها الحالة الأولى التي يصاب فيها طفل بهذا المرض، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.