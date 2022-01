بايدن داعيا الأمريكيين: لأجل الله ارتدوا الكمامة وتلقوا التطعيم «فيديو»

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة مكتوبة ومصورة، للشعب الأمريكي بشأن تطورات وباء كورونا، والمتحور الجديد أوميكرون، داعيا مواطنيه لارتداء الكمامات وتلقي التطعيمات، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليا لدى الولايات المتحدة، لمواجهة الوباء وإنقاذ حياة الكثيرين.

جاء ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة أول إصابة بمرض فلورونا، الذي يعتبر مزيجا ما بين الإصابة بفيروس كورونا، وفيروس الإنفلونزا، وكانت هذه الحالة لطفل.

قال جو بايدن، في الكلمة التي بثها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أنا أعرف أنكم جميعا متعبين وقلقين بسبب الوباء، لكن من فضلكم ارتدوا الكمامة في الأماكن العامة، لتحموا أنفسكم والآخرين، تلقوا التطعيم والجرعات المعززة، واستفيدوا من الإمكانيات المتاحة لدينا بالفعل، سوف نتغلب على هذه الأزمة معا».

Folks, I know we're all tired and frustrated about the pandemic.



But please, wear your mask in public to protect yourself and others. Get vaccinated and boosted. Take advantage of what resources we already have. We’ll get through this—together.pic.twitter.com/2CbSjLwOcG