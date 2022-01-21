«الصحة» توضح أعراض الالتهاب الرئوي لمصابي كورونا وطرق التعامل معه

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، إنّ أعراض الإصابة بفيروس كورونا تتشابه مع أعراض الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا الموسمية.

آلية التمييز بين كوفيد ونزلات البرد

وأضاف «حاتم»، خلال «فيديو جراف»، تم بثه على موقع وزارة الصحة الرسمي، أنّ هناك العديد من الطرق التي تميز بين الإصابة بفيروس كورونا أو البرد، وتابع رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنّ الموجات السابقة التي مرت بها مصر من فيروس كورونا كانت كل موجه لها صفة مميزة عن الموجه التي تسبقها، حيث تمثلت أعراض الموجة الأولى في فقدان حاسة الشم والتذوق لمعظم المصابين، وموجه أخرى شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة لدى المصابين.

الإصابة بكوفيد-19

وأكد وزير الصحة الأسبق، أنه حال وجود أعراض نزلات البرد مع الشعور بالتكسير في عضلات ومفاصل الجسم مع عدم ارتفاع درجة الحرارة تصبح الإصابة بفيروس كورونا وليس نزلات البرد، لافتا إلى أن الالتهاب الرئوي يمكن أن يحدث نتيجة عدة عوامل مختلفة مثل فيروس كورونا أو الأنلفونزا أو انتقال بكتيريا للجسم.

أعراض تشير للإصابة بالتهاب الرئوي

وأوضح «حاتم»، بعض الأعراض التي تؤشر إلى الإصابة بالتهاب رئوي مثل الكحة الشديدة، ارتفاع درجات الحرارة، تعب شديد للمريض، وفي الحالات البسيطة والمتوسطة لا يحدث نقص للأكسجين، أما في الحالات الحرجة يحدث نقص للأكسجين ولابد من إجراء أشعة مقطعية من غير صبغة للتأكد من سلامة الرئة.