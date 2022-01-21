كيف تشاهد مباريات كأس العالم للأندية أون لاين بعد إعلان قنوات أبو ظبي

تصدرت قنوات أبو ظبي الرياضية محركات البحث على جوجل في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن أعلنت على الحساب الرسمي لها على موقع تويتر حصولها على حقوق بث كأس العالم للأندية 2021، في الإمارات ومصر والكويت، والمقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل.

طريقة مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية 2021

وأوضحت القناة أنه يمكن مشاهدة المباريات عبر تطبيق STARZPLAY، وذلك ضمن سعي الشركة لتعزيز المحتوى الرياضي والرقمي الذي تقدمه للجمهور، وبما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية.

ويمكن تحميل التطبيق من play store، أو مشاهدة المباريات عبر تطبيق STARZPLAY من هنـــــــا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يشارك بصفته ممثلا عن قارة إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الماضية، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وتعد هذه المرة هي السابعة في تاريخ مشاركات النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، وحصل الأهلي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي على حساب بالميراس البرازيلي.

وأيضا يشارك تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية، ممثلًا عن قارة أوروبا بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالميراس البرازيلي، بطل أمريكا اللاتينية، ومونتيري المكسيكي، بطل الكونكاكاف، والهلال السعودي، بطل قارة آسيا، وبيري التاهيتي، بطل أوقيانوسيا، وعلى الجانب الآخر يشارك أيضا الجزيرة الإماراتي بصفته ممثل للإمارات.

يذكر أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن، إقامة كأس العالم للأندية موسم 2021، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد اعتذار اليابان عن تنظيم البطولة، نتيجة تبعيات انتشار فيروس كورونا بها.

وجاء حكام كأس العالم للأندية وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائري مصطفى غربال، الأسترالي كريس بيث، الفرنسي كليمينت توربين، الأرجنتيني فيرناندو راباليني، المكسيكي سيزار راموس.