ناقد رياضي: الأهلي لن يستسلم في أزمة كأس العالم للأندية

علق علاء عزت، الناقد والمحلل الرياضي، على أزمة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، لافتا إلى أن القرعة التي أجريت بدون مواعيد في البطولة، وهذا يشكل أزمة كبيرة جدًا، خاصة أن «الفيفا» لا يسمع إلا لصوت أوروبا فقط.

ونوه «عزت» إلى أن مباريات نادي تشيلسي في جدول الدوري الإنجليزي تبتعد بصورة كبيرة عن مبارياته بكأس العالم للأندية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «توك شو العرب»، مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، على قناة «الحدث اليوم».

«الفيفا» لا يستطيع الدخول في صدام مع الدوري الإنجليزي

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هذا الأمر يرجع إلى أن «الفيفا» لا يستطيع أن يدخل في صدام مع الدوري الإنجليزي، خاصة أنه أهم من كأس العالم للأندية بالنسبة للأندية اللندنية؛ لأنه يشكل عوائد اقتصادية ومادية كبيرة جدًا.

ولفت علاء عزت إلى أن النادي الأهلي لم يصمت، وطالب الاتحاد الأفريقي بأن يكون أكثر قوة وصرامة في التعامل مع تضارب المواعيد مع مبارياته، مؤكدا: «النادي الأهلي لن يضحي بحلم بطولة، ولن يستسلم لما يحدث».

«أوميكرون» تسبب في رعب للعالم أجمع

على جانب آخر، قال الإعلامي عبد الباقي عزوز، إن متحور «أومكيرون» تسبب في رعب العالم، لاسيما بعد ظهور حالات مصابة به في هونج كونج وأوروبا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول فرضت إجراءات سفر صارمة بسبب ظهوره، مثل اليابان وأستراليا.

ولفت «عزوز» إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث بأن متحور «أومكيرون» يدعو للقلق، لكن ليس لدرجة الذعر، وحث المواطنين على ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

أستراليا علقت الرحلات الجوية كافة

وأشار الإعلامي إلى أن أستراليا علقت الرحلات الجوية كافة، وأغلقت الحدود لمدة 15 يومًا، كما فرضت الهند إجراءات صارمة على القادمين من جميع الدول، كما أن بولندا حظرت الرحلات الجوية لـ7 دول أفريقية، كما أن العلماء تحدثوا بأن تحديد خطورة المتحور الجديد في حاجة إلى عدة أسابيع، والتوقعات تشير إلى أنه قد يكون أكثر انتشارا، لكنه أقل خطورة.