مصدر: فيفا رد على الأهلي باستحالة تعديل موعد بطولة كأس العالم للأندية

بات ملف تعارض موعد بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية، على رأس أولويات الاتحاد المصري لكرة القدم ومسئولي النادي الأهلي بسبب أزمة غياب نجوم الأهلي الدوليين عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية نظرًا لمشاركتهم في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتمثل المجموعة الدولية التي ستغيب عن صفوف الأهلي بكأس العالم للأندية للمشاركة في منتخباتهم الدولية بكأس أمم أفريقيا، القوام الأساسي لصفوف فريق النادي الأهلي حيث يغيب كل من «محمد الشناوي، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدي فتحي، أفشة، محمد شريف» للانضمام إلى منتخب مصر، وآليو ديانج للانضمام إلى منتخب مالي، وبدر بانون للانضمام إلى منتخب المغرب.

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