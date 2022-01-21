أحمد فهمي يقدم برنامجا فنيا جديدا بعنوان «أحلى كلام»

يستعد الفنان أحمد فهمي لتقديم برنامج فني جديد بعنوان «أحلى كلام»، وذلك عبر شاشة قناة الحياة، وبالفعل كشف عن البرومو الخاص به من خلال صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد فهمي في تجربة تليفزيونية جديدة

ونشر الفنان أحمد فهمي برومو البرنامج عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام، وظهر فيه بعدة أشكال مختلفة، فظهر أولا وهو يعزف على آلة كمال، وبعد ذلك ظهر في صورة المقاتل ممسكا بسهم في يده.

وظهر فهمي أيضا بشخصية المطرب وهو يقف أمام مايك، وكذلك شخصية الكاتب حيث ظهرت أمامه آلة كاتبة وهو يكتب عليها، وخلال البرومو ظهر بشخصية المثقف حيث ظهر ممسكا بكتاب في يده وهو يقرأه.

ولفت الانتباه أيضا خلال البرومو بظهوره في شخصية الساحر حيث ظهر بكوتشينة وهو يخفيها بطريقة السحر، وداخل الفصل ظهر فهمي بشخصية المدرس.

وعلق فهمي على البرومو قائلا «أحلى كلام على الحياة قريبا يلا نلعب بقى».

أعمال أحمد فهمي

يذكر أن الفنان أحمد فهمي يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل عشق أسود والذي يشارك في بطولته بجانب زينة وعدد آخر من الفنانين الجاري اختيارهم خلال هذه الفترة وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج شيرين عادل.

وكانت قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل و«كل ما نفترق» والذي شارك في بطولته بجانب ريهام حجاج وأيتن عامر ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل ومحمد الشرنوبي وطارق عبد العزيز وسلوى خطاب وهاجر أحمد ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد وائل وإخراج كريم العدل.