قبل أحمد فهمي.. نجوم جمعتهم أعمال فنية مع مطربين عالميين

يستعد الفنان الشاب أحمد فهمي، لعمل فني جديد، برفقة "إينا"، وهى مغنية رومانية شهيرة، دون أن يكشف تفاصيل عن العمل الفنى الذى يجمعهما.

ونشر "فهمى"، صورة لتشويق جمهوره، عبر حسابه الرسمى بانستجرام، تجمعه بـ"إينا"، وكتب عليها تعليقا مقتضبا وقال "قريبا".

كما أعلن محمد رمضان عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" عن عمل فني يجمعه بمغني الراب الفرنسي ميتيج جيمس، وعلق "رمضان" قائلا: "قريبا أغنية مصورة.. جميس ورمضان".

كما طرح "رمضان" منذ أيام أغنية "تيك توك" بمشاركة المغني العالمي سوبر ساكو، وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدرت على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب، وقد حققت أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب

وقل "فهمي"، و"رمضان"، قدم تامر حسني عددا من الدويتوهات مع مطربين أجانب منهم دويتو "سي السيد" مع المطرب سنوب دوج و"smile"مع شاجي.

كما قدمت شيماء الشايب دويتو مع شاروخان بعنوان "حبيبي رادها".

الكينج محمد منير أيضا قدم دويتو "عالم واحد" مع المطربين يوسو ندور وعادل الطويل وقد تم ترجمة الأغنية إلى 3 لغات.