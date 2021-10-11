الفنان أحمد فهمي ينعى والد زوجته ويطلب من الجمهور الدعاء له

أعلن الفنان أحمد فهمي وفاة والد زوجته، منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وكتب فهمي عبر خاصية «الاستوري»، «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالي حمايا الغالي الأستاذ أحمد فراج، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة له».

أخر أعمال الفنان أحمد فهمي

كان أخر أعمال الفنان أحمد فهمي ظهوره في مسلسل «الاختيار» بشهر رمضان الماضي، مع المخرج بيتر ميمي، ومن جانبه قال فهمي، إنه سعيد جدًا بردود الفعل على دوره في مسلسل «الاختيار 2»، موضحًا أن المخرج بيتر ميمي، عرض عليه العمل في الجزء الأول من المسلسل، للقيام بدور أحد الضباط، إلا أنه كان لديه تصوير مسلسل آخر يظهر فيه بـ«دقن»، ولذلك اعتذر.

أحمد فهمي يتحدث عن دوره في مسلسل «وكل ما نفترق»

وشارك في بطولة مسلسل «وكل ما نفترق»، قال «فهمي» إن هذا من أحب الأدوار إلى قلبه، والكاتب كتب مسلسلًا جيدًا، والفكرة مختلفة، وكل الممثلين بذلوا مجهودًا كبيرًا، وهذا المسلسل به ميزة هو وجود أحداث شيقة وتفاصيل كثيرة.

ولفت، إلى أن شخصيته شريرة في المسلسل، موضحًا أنه تلقى العديد من الإشادات بدوره في المسلسل من الجمهور، ومن المخرج طارق العريان، مشددًا على أن كل التغييرات التي حدثت في صالح الجمهور لكي يرى عملا جيدًا.

معلومات عن الفنان أحمد فهمي

ممثل ومغني مصري، بدأ حياته الفنية كعازف لأله الكمان في فرقة عمرو دياب، ثم مطربًا في فرقة واما معتمدًا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار، وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي.