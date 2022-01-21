إدوارد يعلن تعافيه من فيروس كورونا بعد 10 أيام.. «الحمد لله سلبي»

كشف الفنان «إدوارد»، من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن نتيجة المسحة الثانية له بعد نحو عشرة أيام من إصابته بفيروس كورونا وجاءت المسحة سلبية.

إدوارد يعلن سلبية مسحته

وشارك إدوارد جمهوره بمنشور خاص على صفحته قال فيه «الحمد لله يا رب سلبي كورونا»، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير متمنين له الصحة والعافية.

وكان إدوارد أعلن عن اصابته بفيروس كورونا منذ عشرة أيام من خلال صفحته الخاصة بموقع «الفيس بوك»، وبعدها شارك جمهوره بأعراض أول يوم إصابته بالفيروس وكيف مر عليه من خلال منشور خاص قال فيه «هحكيلكو علي أول ليله مع الكورونا بما أنها أول مرة تجيلي وطلعت منها بإيه، ليلة صعبة جدا تعب في الجسم ذي ما يكون حد بيعذبك وبيدوس علي كل حته في جسمك وصداع نفسك يغمي عليك عشان تخلص منة».

إدوارد: فكرت في الموت

وتابع: «رعشه فظيعة وطول الليل بقول يا رب.. في لحظه فكرت في الموت والناس اللي ماتت من الكورونا صدقوني ماخوفتش من الموت خوفت علي مراتي وولادي وعيلتي وإنهم مسئولين مني ولازم ابقي موجود عشانهم ولازم أصلي لربنا عشان يقومني أكمل».

وأكد «إدوارد»، أنه بعدها فقد الشغف تجاه كل متع الحياه وأنه لا يتمنى شيء سوى أن يكون بصحة جيدة لأنه يحب الحياة، وكشف أن هناك الكثيرين سألو عليه فى مرضه إعلاميين وفنانين .

كما أكد أنه اكتشف قيمته لدى زوجته التي لم تكن تخاف من أي شيء سوى أنها تريد مساعدته فقط: «أد ايه انتي ست عظيمه جالك كرونا ومقولتليش السنة اللي فاتت عشان كنت باشتغل وموش عاوزة تشغليني بيكي مكنتش عارف إنها صعبة للدرجة دي بجد إنتي جبل انكً استحملتي وكنتي واقفه كمان تخدمينا وتشوفي طلباتنا أنا آسف إني محستش بيكي في الوقت ده أوعدك أقوم وأعوضك عن كل ده».