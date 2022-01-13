إدوارد بعد إصابته بفيروس كورونا: أسوأ يوم عدى عليا في حياتي

أعرب الفنان إدوارد عن تعبه الشديد، وذلك في أول تعليق له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «بجد أسوأ يوم عدى عليا في حياتي يارب اشفي كل مريض».

إدوارد يعلن إصابته بكورونا

وكان الفنان إدوارد قد أعلن مساء أمس إيجابية المسحة التي أجراها، وتأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث اكتفى بكتابة «إيجابية» مشيرا إلى المسحة.

إدوارد يشارك في مسلسل «ملف سري»

كما يستعد للمشاركة في السباق الرمضاني القادم 2022، من خلال مشاركته في بطولة مسلسل «ملف سري» بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، كارولين عزمي، صبا الرفاعي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

إعادة الفرقة الموسيقية «جيسي»

وقام إدوارد خلال الأسابيع الماضية بإعادة فرقته الموسيقية التي تدعى «جيسي»، حيث أحيا العديد من الحفلات خلال الفترة الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، كما يشارك حاليًا في تقديم برنامج «القاهرة اليوم» عبر شبكة قنوات أوربت.

إدوارد يحتفل بعيد زواجه

وفي سياق أخر احتفل إدوارد بعيد زواجه ووجه رسالة رومانسية إلى زوجته، حيث نشر صورة تجمعه بها عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، قائلًا: «كل سنة واحنا مع بعض ربنا يخليكي لينا يا أغلى ما في حياتي».