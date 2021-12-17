شريفة ماهر باكية: ابني جاله كورونا وقال أروح لأمي يمكن تتصاب

هاجمت الفنانة شريفة ماهر، نجلها على الهواء، قائلةً: «الكدب بيموتني، بيقول كنا بنديها مليون جنيه، منهم لله، وربنا وقف لي كل الناس حتى القضاء، القاضي عيط».

جحود الابن

وأضافت «ماهر» خلال حوارها مع الفنان إدوارد مقدم برنامج «القاهرة اليوم» عبر قناة «اليوم»: «ابني شريف جاله كورونا، قال لصحبتي أنا رايح لماما أصلها ست كبيرة وممكن تيجي لها وتموت ونخلص منها، يخربيت الفلوس اللي تخلي الواحد ممكن يبيع أمه بالطريقة دي، أنا أمي ميتة في حضني».

وبكى إدوارد، تأثرًا بحديثها، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، كلنا ولادك ولو احتجتي أي حاجة أنا موجود».

مزاح

ومازحته الفنانة، قائلةً: «مفيش حاجة جديدة»، ليرد: «لأ، قاعدين في البيت»، وقالت شريفة ماهر: «عندي شركة إنتاج عملتها للواد الصغير».

تكريم

ومنح إدوارد، الفنانة شريفة ماهر، درع البرنامج، قائلًا: «بنحبك وبنقولك إحنا بنكرمك»، وردت عليه قائلة: «كفاية دي عندي، كفاية الجمهور بتاعي، وبقول يارب، بيقطع من هنا وبيوصل من هنا، كل الناس ولادي».