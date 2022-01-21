إصابة أسما شريف منير بفيروس كورونا: «محتاجة دعواتكم»

كشفت أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير، عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال نشرها نتيجة مسحة كورونا الخاصة بها، والتي جاءت إيجابية من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام.

أسما شريف منير تعلن إصابتها بكورونا

كما شاركت أسما شريف منير جمهورها بفيديو لها من على سرير المرض وهي في حالة صحية غير جيدة، وقالت: «يا جماعة ادعولي بجد في الفجر، علشان أنا فعلا تعبانة جدا جسديا ونفسيا، ففعلا محتاجة دعاكم أوي، محتاجاه جدا، وعلشان كمان لوحدي فكنت حاسة إني عايزة أقولكم كدا».

ولم تكتف أسما بهذا الأمر، ولكنها أيضا شاركت جمهورها بصورة للعلاج والبروتوكول التي تخضع له من خلال خاصية ستوري على إنستجرام.

أعمال أسما شريف منير

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد نشرت، مساء أمس، صورة تكشف من خلالها عن استعدادها لبدء عمل جديد، ولكنها لم تعلن عن أي تفاصيل خاصة به، واكتفت بصورة فقط عبر صفحتها الخاصة، وقالت إنها ستعلن قريبا.

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد شاركت والدها في تقديم برنامج تليفزيوني بعنوان أنا وبنتي وحقق نجاحا كبيرا.

وكان قد شارك الفنان شريف منير مؤخرا في مسلسل «إجازة مفتوحة»، والذي قدمه بجانب سميحة أيوب ولقاء الخميسي ودنيا ماهر ومراد مكرم وهشام إسماعيل وكريم أبو زيد وملك قورة وسامي مغاوري ونور محمود ومؤمن نور، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد محمد أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.