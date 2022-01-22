أطعمة ومشروبات تنقي الكبد من السموم: فلتر طبيعي في جسم الإنسان

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب إدريس، استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة، إن الكبد من الأعضاء الهامة في جسم الإنسان، وإن للكبد وظائف كثيرة أهمها أنه يقوم بتنقية الدم من السموم والعقاقير، وتخليص الجسم من الهرمونات، فهو الفلتر الطبيعي للجسم، ويبلغ وزن الكبد في جسم الإنسان البالغ 1500-1200 جرام، ويمثل نحو 1/50 من وزن جسم الإنسان البالغ.

أطعمة تساعد على تنقية الكبد من السموم

وأضافت «نهلة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا معينة من الأطعمة لديها القدرة على تنقية الكبد من السموم، بجانب تحسين عمل الكبد وتجعله أكثر كفاءة وقدرة على التنقية.

وأنه من تلك المأكولات التي يمكن أن تساعد على تنقية الكبد من السموم هي الأطعمة الغنية بفيتامين (A-C-E)، إضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل الثوم، والبوروكلي والخضروات والفاكهة التي تحتوي علي نسبة مرتفعة من فيتامين سي.

المشروبات التي تنقي الكبد من السموم

وأشارات استشاري البكتريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا مستشفى جامعة القاهرة، إلى أن هناك بعض المشروبات تعمل على تنقية الكبد من السموم ومنها، الشاي الأخضر، والقهوة، إذ أوضحت الدراسات أن التناول المعتدل للقهوة يساعد في حماية الكبد من الأمراض، مثل تقليل كمية الدهون المترسبة في هذا العضو.

وأكدت أن عصير الشمندر ينقي الكبد من السموم، وهذا يرجع إلى احتوائه على حمض الفلويك والبكتين، ومضادات الأكسدة والألياف، وتعمل جميعها على إزالة السموم من الجسم، بجانب شاي الكركم؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الأنزيمات والتوت الهندي؛ لأنه غني بالكثير من مضادات الأكسدة.