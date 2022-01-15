رئيس جامعة طنطا: إنشاء مستشفى طوارئ جديد وافتتاح وحدة لزراعة الكبد

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية، بمكتبه بإدارة الجامعة، وأكد أن الهدف من إنشاء مكتب للاتصال السياسي مع نواب الشعب هو بناء جدار من الثقة معهم لخدمة المواطن، موضحًا أن الجامعة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل منارة داخل المجتمع ومن الركائز الأساسية لخدمة المجتمع.

أعلن رئيس الجامعة، إنشاء مستشفى طوارئ جديد بمدينة طنطا، مشيرًا إلى أن مستشفى الطوارئ يستقبل يوميًا 1850 حالة ويخدم محافظات الدلتا، ونستهدف من إنشاء مستشفى جديد للطوارئ دعم قطاع الطوارئ، ويضم المستشفى الجديد 200 سرير، وسيجري تصميمه بمواصفات عالمية.

تطوير 6 مستشفيات جامعية ومراكز التميز

أكد «ذكي» أنه جرى تطوير 6 مستشفيات جامعية، وتطوير مراكز التميز، وأشار إلى الانتهاء من تجهيزات مستشفى الجراحات الجديد، الذي يضم 722 سريرا، وجاري إدخال المرافق للمستشفى.

وأعلن رئيس الجامعة، أنه سيجري افتتاح وحدة زراعة الكبد في المستشفى التعليمي، بعد الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة، موضحًا أن جامعة طنطا حققت قفزات غير مسبوقة في عام 2021، وحصدت جائزة المركز الثاني في التميز الحكومي، كما حققت قفزة على مستوى خدمة المجتمع ودعم البنية التكنولوجية ورقمنة كل الخدمات الطلابية.

جامعة طنطا تحصد المركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

أجرى رئيس الجامعة نقاشا مفتوحا مع النواب، أشاد خلاله النواب بمكتب الاتصال السياسي الذي أنشأته الجامعة، وجرت الاستجابة الفورية من الجامعة لـ90% من مشاكل المواطنين التي تقدم بها النواب، وتحدث النواب عن ضرورة دعم الأطباء بالمستشفيات الجامعية ومواجهة العجز في عدد الأطباء والتمريض ودعم القطاع العلاجي بالمستشفيات ودعم البحث العلمي، وأشادوا بقوافل جامعة طنطا التي تخدم القرى الأكثر احتياجا.

ضم وفد النواب كلا من: محمد عريبي، الدكتور عبدالمنعم شهاب، محمود الشامي، علي عز، الدكتور طلعت عبدالقوي، صقر عبدالفتاح، أحمد الشعراوي، محمود عبدالله أبو حسين، أمال عبدالحميد، إحسان شوقي، ميرفت الكسان مطر، عزة حسين، محمد شوقي، غباشي بدير، سمير عيسى، عامر الشوربجي، محمد زايد، محمد فايد، حامد جهجه، إيهاب الهرميل، عمرو السعيد فهمي، ومحمد زايد.

وأكد الدكتور ممدوح المصري القائم بعمل عميد كلية الآداب والمستشار السياسي لجامعة طنطا، أن اللقاء تضمن معرفة ماذا يريد نواب الغربية من جامعتهم، وماذا تقدم الجامعة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.