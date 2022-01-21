«التنظيم والإدارة»: 197 جهة حكومية طلبت 19 ألف موظف منذ يوليو 2021

كشف الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إعلان الجهاز عبر بوابة الوظائف الحكومية لصالح 197 جهة، عن 678 مسمى وظيفي، ليشغلها 19 ألفا و485 موظفا، منذ أول يوليو 2021.

جاء ذلك خلال فاعليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم، بعنوان «الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات»، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

إعلانات الوظائف في الجهات الحكومية

وطالب رئيس الجهاز، الباحثين عن فرص عمل، بمتابعة بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلى أنه يجري نشر جميع إعلانات الوظائف في الجهات الحكومية، وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.

النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية

وأشار إلى أن الجهاز أطلق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية، في أول يوليو 2021 لتختص بنشر إعلانات الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار الالتزام بالقواعد القانونية الحاكمة والمنظمة لشغل الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وإعمالا لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وفي إطار معاونة الباحثين عن فرص عمل، ليمكنهم الاطلاع على الشروط المطلوبة والواردة بالإعلانات طبقا للجهة المعلنة، وكذلك مواعيد الامتحانات الالكترونية والشفوية.