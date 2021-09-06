بوابة الوظائف الحكومية 2021 تعلن وظائف شاغرة للمؤهلات العليا

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية 2021 عبر موقعها الإلكتروني عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لعدد من الوظائف القيادية الإدارية العليا، والتي يستمر التقديم عليها حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية 2021 على النحو التالي:

تفاصيل فرص العمل على بوابة الوظائف الحكومية 2021

أشارت وزارة النقل إلى أنّه يشترط للتقدم على الوظائف المطلوبة الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

وتقدم الطلبات باسم اللواء مهندس/ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل وذلك على النموذج المخصص طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة وتسلم باليد بمبنى وزارة النقل – الدور الثاني - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل 105 شارع القصر العيني بجوار مجلس الشيوخ خلال المدة الموضحة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

على أن يتمّ استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية وكذا توافر شروط التعيين الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

1. وظيفة الأمين العام:

- الحصول على مؤهل عالِ مناسب ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

2. وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الاقتصادية:

- الحصول على بكالوريوس تجارة أو اقتصاد ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

3. وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية:

- الحصول على بكالوريوس هندسة ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

4. وظيفة مدير عام شعبة التخطيط الاقتصادي والمتابعة:

- الحصول على بكالوريوس تجارة أو اقتصاد ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

5. وظيفة مدير عام شعبة دراسات التمويل والتكاليف:

- الحصول على بكالوريوس تجارة أو اقتصاد ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

6. وظيفة مدير عام شعبة المشروعات

- الحصول على بكالوريوس هندسة ويفضل الحاصلون على مستويات علمية أعلى مناسبة لطبيعة العمل.

- القدرة على القيادة والتوجيه والإشراف.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.