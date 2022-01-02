كيفية التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية للالتحاق بالوظائف الشاغرة

مع بداية العام الجديد، طرحت بوابة الوظائف الحكومية عددا من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات، للمؤهلات العليا والمتوسطة، في الوظائف الإدارية العليا وغيرها، لذا بدأ الباحثون عن فرص العمل في البحث عن كيفية التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية، وخطوات تقديم الطلبات على الموقع، للتقدم للوظائف المُعلنة.

كيفية التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

ويجري التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي للبوابة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

- وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

وظائف وزارة التموين 2022

جدير بالذكر أنّ بوابة الوظائف الحكومية أعلنت عن 200 وظيفة باحث سجل تجاري للعمل بوزارة التموين في جميع المحافظات بنظام التعاقد، على أن يستمر التقديم حتى يوم 31 يناير 2022.

وتمثلت الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية والتعامل على برامج الحاسب الآلي، وألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

واشترط جهاز تنمية التجارة الداخلية إحضار المستندات التالية للتقديم: «ملف السيرة الذاتية - ملف الصورة الشخصية - صورة الرقم القومي وجه أول وثانِ - صورة شهادة الميلاد - صورة المؤهل والمؤهل الأعلى إن وجد - صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة - صورة من صحيفة الحالة الجنائية»