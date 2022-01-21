المخرج مراد منير يستغيث: «هتطرد في الشارع ومعنديش فلوس لسكن بديل»

يستغيث المخرج مراد منير، لعدم طرده من الشقة التي استأجرها قبل 8 سنوات بعد رفع قضية ضده من صاحبة الشقة وصدور حكم لصالحها بطرده صباح يوم الأحد المقبل، قائلًا: «هبقى أنا وزوجتي وأولادي في الشارع والقسم بلغني بالطرد وطلبت يدوني فرصة أشوف بديل رفضوا».

مراد منير: صاحبة الشقة رفضت الإيجار وكسبت قضية طرد

حالة من الحزن الشديد سيطرت عليه جعلته يكتب استغاثة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» جاء فيها: «سيادة الرئيس.. أتوجه إليك كأحد أبنائك.. أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ 8 سنوات، وسأصبح أنا وعفشي في الشارع بعد أن رفضت صاحبة الشقة ان تأخذ مني الايجار وكسبت قضية طردي.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحى مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر، وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد، يرضيك أنام في الشارع في البرد ده؟».

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الحكم منضبط قانونيًا ولكنه يريد فقط مهلة حتى يوفر سكنًا بديلًا لأبنائه وزوجته بدلًا من طرده في الشارع: «عشان حتى أقدر أدبر فلوس أشوف بيها سكن، طلبت أفضل ليوم 10 فبراير ورفضت وأنا دلوقتي حاسس إن هيجيلي سكتة قلبية».

المخرج: صاحبة البيت عايزانا نمشي يوم الحد

وتابع أن عقد الإيجار انتهى ورفضت صاحبة السكن أخذ الإيجار منه وأصرت على طرده، لافتًا إلى أنه استأجر الشقة قبل 8 سنوات نظير دفع 5 آلاف إيجار شهري: «عايزانا نمشي يوم الحد طب نمشي نروح فين وده حكم طرد نهائي والقسم هيجي يطلعني مش طالب أكتر من فرصة بس».

وأشار إلى أنه انتهى من كتابة مسلسل «حلمي حلمك» وتم توقيع عقد مع شركة المتحدة للإنتاج الإعلامي التي وافقت على إنتاجه: «مستني بس يتنفذ عشان أقدر أقبض أجري وأشتري شقة لأولادي وطارق لطفي متحمس له جدًا»، مؤكدًا أن المسلسل يتحدث عن تربية الأبناء ويأمل أن يتم انتاجه قريبًا لتوفير سكن لأسرته.