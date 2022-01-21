أسعار وتجهيزات «أوبترا 2022».. بعد الزيادة الأخيرة بسبب الأوفر برايس

مع بداية العام الجديد 2022، انتهت الزيادة السعرية بسبب «الأوفر برايس» على بعض الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلية المصرية، فيما ارتفعت القيمة السعرية على عدد من السيارات الملاكي موديل العام 2022 نتيجة زيادة الطلب وقلة المعروض من السيارة، ومن ضمن القائمة التي ارتفعت قيمة الأوفر برايس عليها مؤخرًا سيارة «شيفروليه أوبترا» بقيمة وصلت إلى 14 ألف جنيه، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة، وذلك حسب المُعلن من الوكيل المحلي للسيارة في مصر.

قائمة أسعار شفروليه أوبترا موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية في 4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

-الفئة الأولى بسعر 201,500 جنيه.

-الفئة الثانية بسعر 208,000 جنيه.

-الفئة الثالثة بسعر 224,500 جنيه.

-الفئة الرابعة بسعر 231,000 جنيه.

تجهيزات ومواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، يولد قوة 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية، وتستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 00 كم، وتصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ساعة.

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2022

- الطول الكلي 4597 ملم.

- العرض الكلي 1736 ملم.

- الارتفاع الكلي 1462 ملم.

- طول قاعدة العجلات 2640 ملم.

- ارتفاع السيارة عن الأرض 173 ملم.

تجهيزات ووسائل الأمان في أوبترا 2022

تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «2 وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام ذكي لركن السيارة، ومانع إدارة المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».