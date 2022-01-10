تخفيض حصص الموزعين والتجار من سيارات «شيفروليه أوبترا»..تعرف على السبب

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، وأحد صغار الموزعين في سوق السيارات، أن السيارة «شيفرولية أوبترا»، قفزت للمركز الثالث في ترتيب السيارات الأكثر مبيعا مؤكدًا أنّ الموزعين فوجئوا بقيام الوكيل المعتمد للسيارة، بإرسال إخطارات لتخفيض الحصص والكميات التى سيتم توريدها داخل سوق السيارات خلال الأشهر المقبلة.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سبب تخفيض حصص موديلات سيارات شيفرولية أوبترا 2022 نتيجة نقص الشحنات الموردة من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلي وعمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا .

يذكر أنّ التجار والموزعين في سوق السيارات الزيرو فرضوا «أوفر برايس»، بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه فى السيارة الواحدة لسرعة التسليم وعدم وضعهم فى قوائم الانتظار، ويقصد بـ«الأوفر برايس»، مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي للسيارات التي يتم بيعها من قبل الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الانتظار.

مواصفات شيفرولية أوبترا

وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2022، فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

اسعار ومواصفات شيفرولية أوبترا

وسجلت أسعار السيارة شيفروليه أوبترا بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار كالآتي:

الفئة الأولى بسعر 205.500 جنيه

الفئة الثانية بسعر 211.500 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 241 ألف جنيه

الفئة الرابعة بسعر 249.500 جنيه