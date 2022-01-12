أزمة في سوق السيارات المستعملة بسبب الرقائق الإلكترونية

شهدت سوق السيارات المستعملة ارتفاعا في الأسعار، بحسب ما صرح به عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب على «المستعمل» بسبب نقص الموديلات الحديثة في السوق، وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.

«محمود»: ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

من جانبه، أكد عبد العاطي محمود، أنَّ السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في أسعارها خلال شهر ديسمبر الماضي ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه للسيارات القديمة، من موديلات 2000 إلى موديلات 2010.

«الأوفر برايس» يشعل أسعار السيارات المستعملة هذا العام

وأرجع «محمود»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، إلى زيادة سعر السيارات الحديثة من موديلات 2021 و2020 وموديلات السنة الجديدة 2022، بالإضافة إلى رفع قيمة «الأوفر برايس» على السيارات الحديثة، سواء الألمانية أو اليابانية أو الكورية أو السيارات صينية الصنع.

تزايد شراء المواطنين للسيارات المستعملة يرفع أسعارها

كما أضاف عضو رابطة تجار السيارات، أنَّ سبب ارتفاع السيارات المستعملة هو اتجاه المواطنين نحو شرائها بسبب النقص في السيارات الحديثة وأزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات، بجانب قيام المصانع الكبرى بالدول المتخصصة فى صناعة السيارات بتخفيض تصنيعها عالمياً، بشكل كامل سواء المحلية أو التى يتم استيرادها.

«بروتون ويرا 2000»

-متوسط السعر السوقي للسيارة 51 ألف جنيه.

-أقل سعر متداول في سوق السيارات المستعملة حوالي 48 ألف جنيه.

-أعلى سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة إلى 55 ألف جنيه.

«سايبا برايد 2006»

-متوسط السعر السوقي للسيارات المستعملة.. بـ51 ألف جنيه.

-أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 48,000 جنيه.

-أعلى سعر فى سوق السيارات المستعملة 55,000 جنيه.

«سوزوكى ماروتى 2010»

-متوسط سعر السيارات المستعملة فى سوق السيارات 51,000 جنيه.

-أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 48,000 جنيه.

-أعلى سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 52 ألف جنيه.

«ميتسوبيشي لانسر 1994»

-متوسط سعر السيارات المستعملة 52,000 جنيه.

-أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 50,000 جنيه.

-أعلى سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 52,000 جنيه.

«اسبيرانزا A213 2008»

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة 52,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 48,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات المستعملة 52,000 جنيه

«فولكس فاجن بوينتر 2005»

-متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات المستعملة 53,000 جنيه.

-أقل سعر فى السوق 48,000 جنيه.

-أعلى سعر في السوق 57,000 جنيه.