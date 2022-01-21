جدعنة متابعي المخرج مراد منير بعد أزمة طرده.. أحدهم عرض استضافته في منزله

تفاعل متابعو المخرج المسرحي مراد منير مع أزمته الحالية، وعرض البعض مساعدته في حل مشكلته واستضافته في منزله، إذ كتب أحد متابعيه: «بيتي مفتوحلك»، وذلك عقب استغاثته، بعد التهديد بـ طرده من العقار الذي يسكن به بمدينة نصر هو وأبناؤه منذ 8 أعوام، بعد أن كان يسكن بها مع زوجته الراحلة فايزة كمال قبل رحيلها.

جدعنة المصريين مع مراد منير عقب أزمته: فيها حاجة حلوة

ونشر المخرج المسرحي مراد منير، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورا يستغيث بعد تهديد مالكة العقار بطرده وأبنائه، دون إعطائه مهلة للانتقال إلى عقار آخر.

وتابع منشور المخرج المسرحي منير مراد، عبر «فيس بوك»: «سيادة الرئيس.. أتوجه اليك كأحد أبنائك، أنا الفنان مراد منير أبلغ سيادتك أنه سيتم طردي من الشقة التي استأجرتها أنا وزوجتي فايزة كمال منذ 8 سنوات وسأصبح أنا وعفشي في الشارع».

تفاصيل أزمة المخرج مراد منير

وتابع المخرج المسرحي: «رفضت صاحبة الشقة أن تأخذ منى الإيجار وكسبت قضية طردي.. رفض قسم ثان مدينة نصر منحي مهلة أيام لأنتقل لمكان آخر وهددني بإلقائي وأولادي في الشارع صباح الأحد».

و اختتم منشوره بطلب الرحمة بالتعامل معه هو أولاده في هذا البارد القارس الذي يشهده البلاد في الوقت الحالي، قائلا:«يرضيكم أنام في الشارع في البرد ده؟».

وتفاعل العديد من متابعي المخرج المسرحي مراد منير معه بالتعليقات، والتي كانت بين متعاطف و مطالبا العذر للسيدة مالكة العقار، و التي كان أبرزها تعليق أحدهم، قائلا: «إزاي الكلام ده»، وآخر: «يمكن تكون محتاجة الشقة»، وكان رد مراد منير أنها من حقها أن تطلبها، إلا أنه يطالب بمهلة للعزال والانتقال لمكان آخر، ليكمل المتابع التعليق مرشدا له بمحاولة اللجوء للحل الودي معلقا: «بالتراضي والحب الأمور هتتحل إن شاء الله والشقق الإيجار موجودة كتير وإن شاء الله تلاقي حاجة مناسبة وكويسة».

متابع لـ مراد منير: بيتي مفتوحلك أنت وولادك يا ابن الغاليين

بينما كان هناك بعض المتعاطفين مع أزمة المخرج المسرحي مراد منير، حيث عرض أحد المتابعين انه مستعد لمساعدته و إعطائه شقة قائلا: «بيتي مفتوحلك أنت ويوسف والكل يا أستاذ مراد انت الغالي والله ومن بيت الطيبين»، بينما حاول آخر مساعدته بالبحث عن الشقة للسكن بها.