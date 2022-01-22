محمد عبده يدخل موسوعة جينس للأرقام بحفل «ليلة المعازيم»

أحيا الفنان محمد عبده، واحدا من أهم الحفلات الغنائية في تاريخ الأغنية العربية ضمن فعاليات موسم الرياض، تحت عنوان ليلة المعازيم، وهي الحفل الذي كرم فيه محمد عبده من قبل هيئة الترفية عن مشواره الفني الكبير.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير 3 معلومات عن تكريم محمد عبده

- تكريم محمد عبده كان من الهيئة العامة للترفيه، نظمه وأشرف عليه شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، هذا الحدث الفني التاريخي الذي وصفه المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه بتغريدة سبقت الحفل.

قال فيها: «الحفلة بطريقتها بمعازيمها لن تتكرر، هي مرة في العمر، وعلى قدر أهل العزم جاءت العزائم، فأطل محمد عبده هرما من مسرحه حيث الزمان والمكان صفقا لفنان قد لا يجود الزمان بمثيله، إنه التاريخ في هرم، والهرم هو محمد عبده، لا صوت فني يعلو على صوته، ولا ليلة فنية تتقدم على ليلته، وهو ما أكدته مجريات وطربيات (ليلة المعازيم)».

- دخل الحفل موسوعة جينس للأرقام القياسية، فحقق الحفل أول حدث في العالم لـ5 شخصيات بتقنية الهولوجرام في عرضٍ واحد لفنان العرب محمد عبده، الذي بدأ أولى اللحظات الطربية بأول مذهب من أغنية «المعازيم» بطريقة فنية هولوجرامية مبهرة كانت نتيجتها حضور خماسي لفنان العرب ابهر الجميع

حفل محمد عبده يدخل موسوعة جينس للأرقام

- كرّم محمد عبده مع تركي آل الشيخ، عددًا من الرموز الفنية الذين واكبوه المشوار، بينهم من رحل عن عالمنا ومنهم من لا يزال حاضرا، والمكرمون هم الموسيقار الراحل عمر كدرس، الموسيقار الراحل سامي إحسان، الموسيقار الراحل محمد شفيق، ضابط الإيقاع صبري بطيش، العازف والملحن عبدالرحمن باحمدان، ضابط الإيقاع ناصر عمر جابر، شيخ الإيقاعيين السعوديين محمد باصفار، ضابط الإيقاع عمر البركاتي، عازف القانون مدني عبادي، العازف والموزع الموسيقي وجدي يوسف، الموسيقار عبده مزيد.