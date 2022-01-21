جابر القرموطي: 2021 كانت قاسية.. أنا مثل أي مواطن قد أضطر لبيع ممتلكاتي لأعيش

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه يحب التقاط الصور مع القطط والكلاب، إذ إنه تصرف ينم عن رحمة، وفي الوقت ذاته يعد توعية للمجتمع بالعطف على هذه الحيوانات الأليفة، مشددًا على أنه لديه قطة في المنزل يُطلق عليها «مارلي»، معقبًا: «أنا باعتذر لها، لأن إحنا معذبينها معانا ومش عايزينها تخلف، وإحنا ماكانش لينا علاقة بالقطط خالص، وفي مرة كنت راجع مضايق من الشغل، فلقيتها عند واحد بتاع قطط وماعجبنيش الطريقة اللي بيعاملها بيها فأخدتها».

العودة للشاشة مرة أخرى

وأضاف «القرموطي»، في لقاء مع برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «أنا صحفي شوارعي، بتاع شارع، وبحب الشغل مع الناس في الشارع، وأتمنى أعود للعمل وتقديم برنامج عن الناس في الشارع»، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى الشاشة قريبًا، وأن غلطة عمره هي أنه لم يدخر أي أموال من عمله في مجال الإعلام ولم يفكر أنه سوف يواجه أزمة مثل التي عاشها العام الماضي، مشددًا على أنه لم يتوقع أن يترك الكاميرا والشاشة، ولكن الأمور تغيرت خلال شهور.

2021 سنة قاسية جدًا

وتحدث القرموطي عن السنة الماضية 2021، وقسوتها عليه، وحبس دموعه وقال إنها كانت قاسية وصعبة جدًا عليه، وكانت بمثابة «سنوات» وليس سنة واحدة، وأصعب أيامها كان يوم 15 ديسمبر، مشددًا على أنه يحمد الله كثيرًا، خاصة على نعمة الرضا والتغيير والتطلع إلى بداية مرحلة جديدة رغم أنه وصل إلى سن الخمسين، والتفكير في البداية الجديدة في هذه المرحلة يعتبر إبداعا وإنجازا ويعود إلى الرضا من الله، مشيرًا إلى أنه مثل أي مواطن مصري قد يضطر إلى بيع الأشياء التي يقتنيها ليعيش.

وشدد على أن الفكرة ليس في بيع المقتنيات، ولكن في الذكريات المصاحبة لها، والأمر يكون مؤلمًا عندما يكون الشخص هو مالكها الأصلي.