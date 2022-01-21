«ماجدة»: جد بنتي بيتحكم في حياتنا وأمورنا المالية

فقدت الزوج الذى عاشت فى كنفه لسنوات، ووجدت نفسها تحمل المسئولية وحدها، فقد رحل الزوج تاركاً لها ابنتهما الوحيدة التى لم تكمل عامها الـ15، لتصطدم الأم مع الجد الوصىّ، الذى يتصرف فى أمورهما وفقاً لرغباته، وعاجزة عن إدارة أمور ابنتها التعليمية أو المالية فى الميراث. معاناة جديدة عاشتها «ماجدة. ح»، بعدما انتقلت الوصاية إلى الجد بعد وفاة زوجها، وفرض الجد سيطرته على أموال ابنتها، البالغة من العمر 15 عاماً، رغم أن الأم كانت تتوقع منه أن يكون أكثر اهتماماً بهما وبأحوالهما المعيشية والمادية، لكن ما حدث لها كان عكس ذلك.

تحولت الأم إلى مجرد راعية لابنتها، دون أن تكون لها أى حقوق مادية تساعدها فى الإنفاق عليها، حيث أصبح الجد هو المسيطر الأول والأخير على الأموال، ولا يمكنها الاطلاع على حساب زوجها المتوفى فى البنوك، وقالت: «فى مرة رحت البنك أسأل على الرصيد فرفضوا وقالوا لى مالكيش حق الاطلاع». تنتظر الأم اليوم الذى يأتى عليها وتتخلص من «الوصاية» على ابنتها حتى تتمكن من إدارة شئونها التعليمية والمعيشية، فالجد الوصىّ يحد من رغباتهما فى نمط الحياة التى يرغبان فى أن يعيشاها، وتابعت: «إحنا عايشين زى ما هو عايز مش زى ما إحنا عايزين».