هل يستحق ابن الإبن المتوفي معاشا عن الجد؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الحفيد لا يستحق معاشا عن الجد، إذ أنه ليس من ضمن الفئات المستحقة للمعاش، وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول أحقية الحفيد في صرف معاش جده، لتوضح الهيئة أن المستحقين للمعاش هم: «الأرملة، الزوج، الأبناء، البنات والوالدين، الإخوة والأخوات».

شروط استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى

وأوضحت التأمينات، أن الابن العاجز يستحق معاش عن والده إذا أقرت اللجنة الطبية عجزه عن الكسب، وتوافرت في شأنه الشروط الخاصة الواجبة لاستحقاقه المعاش، إذ اشترط القانون لاستحقاق الابن معاش والده، ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، بشرط ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة، وألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.

صرف منحة قطع لمدة سنة لابن المتوفي

وأكدت الهيئة وفقا للقانون، أن الابن يصرف له منحة عند قطع المعاش، تسمى «منحة القطع»، تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، ولايستحقها ​إلا لمرة واحدة فقط، ولا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، كما تسقط منحة القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك عدة شروط تتمثل فى أن يكون الابن مستحق في المعاش، وألا يكون قد قام بصرف منحة قطع المعاش من قبل، وألا يكون سبب قطع المعاش هو الوفاة أو الحصول على معاش آخر.

نسب توزيع المعاش على الأبناء

وحدد قانون التأمينات نسب توزيع المعاش على المستفيدين، كالتالي:

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- أرملة وولد أو أكثر ووالدين: تحصل الأرملة على 1/3 المعاش، والأولاد على نصف المعاش والوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.