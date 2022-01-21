مشادة بين أحمد الطيب وياسمين عز على الهواء بسبب إسلام الشاطر.. قفل الخط في وشها

نشبت مشادة على الهواء مباشرة بين المعلق الرياضي أحمد الطيب، والإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، وأغلق الهاتف في وجهها، بسبب سؤال الأخيرة عن الأزمة المثارة بينه وبين إسلام الشاطر الظهير الأيمن السابق للأهلي ومقدم البرامج على قناة النادي حاليا، وعدم ذكر المعلق لاسمه ضمن قائمة أفضل الـ«باكات اليمين» في تاريخ الأهلي التي تحدث عنها خلال تعليقه على مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، حيث قال المعلق الرياضي للإعلامية إن سؤالها خاطئ، فردت عليه بأن سؤالها صحيح بنسبة 100%، ومن حقه أن يرفض الإجابة.

الرد على هجوم جمهور الأهلي

ورد «الطيب»، في مداخلة مع البرنامج، على هجوم جماهير الأهلي عليه: «مين هو جمهور الأهلي؟ هل اللجان الإلكترونية هم جمهور الأهلي! بالطبع لا، لأن جمهور الأهلي واعي ومحترم ويعرف جيدًا مين كويس ومين وحش، وإحنا بنحترم النادي الأهلي لأنه جزء رئيسي في تاريخ مصر، واللي يقول غير كدة أو يقلل من كدة يبقى ينقصه الكثير، ومينفعش مباراة فيها منتخب مصر منجيبش فيها سيرة نجوم الأهلي والزمالك، واللاعبين القدامى».

أما عن حالة المنتخب المصري، فأشار إلى أنه وضع نفسه في خانة من الصعب تقييمها بشكل إيجابي، موضحًا: «إحنا غلطنا كتير، وفيه حاجات كتير مش حاجة واحدة، وصدروا الشك للجمهور والمتابعين، ليس في مصر فقط ولكن في القارة كلها، رغم أن المنتخب المصري رقم صعب ومهم في أي بطولة قارية، ولكن بأيدينا علمنا في نفسنا كدة».

المنتخب أمامه فرصة للربح

وتابع: «طالما عملنا في نفسنا كدة بإيدينا، فما زال بإمكاننا أن نفعل الأفضل، وهو اختيار العناصر الجيدة وتضعهم في أفضل طريقة لعب تناسب إمكانياتهم، ووضع أفضل خطة لعب، واحترام قدرات المنافس، وإذا تحققت هذه الأمور سيكون المنتخب في وضع أفضل، لأننا أخذنا وقتًا طويلًا في أن يلعب اللاعبون في مراكز غير أماكنهم، وضاعت فرصة الانسجام وأن يلعب اللاعبون في أماكنهم».

وعلق على حالة التشاؤم التي تسود بين الجماهير قائلًا: «لازم نعذر الناس لأن العروض التي قدمها المنتخب لم تكن مبشرة بالفوز، خاصة أمام فريق كوت ديفوار وهو فريق قوي جدًا، وممكن نكون كويسين لو المدير الفني كارلوس كيروش استطاع أن يختار العناصر الجيدة ويضعها في مكانها المناسب».