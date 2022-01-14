أشرف صبحي: كلنا مش راضيين عن أداء المنتخب.. بس الوزير مش هينزل يدرب

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على أداء المنتخب المصري، في المباريات الأخيرة، قائلًا: «كلنا مش مبسوطين من أداء المنتخب ولكن علينا أن ننتظر»، مشيرًا إلى أنه يجب التفرقة بين الدور السياسي للوزارة والوزير في الرياضة المصري، إذ ينقسم دور الوزارة إلى شقين، أولهما استخدام الرياضة في التنمية، والرياضة تعتبر أمنا قوميا لأنها تهتم بصحة الشباب، والاشتراك في القضايا المجتمعية، وكيف تشارك الرياضة في الاقتصاد القومي، والجانب الآخر هو رياضة البطولات، ومستوى مصر في التنافسية العالمية.

الوزارة تحافظ على المؤسسات

وأضاف «صبحي»، في لقاء مع برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، مساء الخميس: «الوزارة مش هتقوم بدور رئيس اتحاد أو نادي، ولكن هناك خط فاصل بين دور الوزارة في الحفاظ على المؤسسات أو التدخل فيما يرتبط بشأن الدولة في المؤسسة، لأن قطاع البطولة به جوانب وأسس، يجب تطبيق الجانب الفني فيها، وهناك قانون يحكم هذا الأمر، ولكن عندما يخرج الموضوع ويتطور إلى ضرر في المجتمع يبحثون تطبيق القانون عليه، ولكن الوزير لن يقوم بدور رئيس نادي».

ماذا فعلت الوزارة بعد الخروج من كأس العالم؟

وتابع وزير الشباب والرياضة أن خروج المنتخب من كأس العالم في 2018، لم يعجب المصريين ولذلك حاولت الوزارة أن تضع المنتخب «على التراك» مرة أخرى، ومصر نظمت كأس الأمم الإفريقية، وكانت على أعلى مستوى، ولكن الوزارة والوزير «مش هينزلوا يدربوا المنتخب».

وأوضح أنه بعد استقالة اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم لم تتدخل الوزارة في الرياضة، ولكن حاولت التنسيق لمخاطبة الاتحادات الدولية لكي لا يقع ضرر على الكرة، واللجنة الثلاثية اختارت مدربًا في فترة وجيزة وهو يبني ويكمل الأداء ولكن في فترة صغيرة، والمباريات الأولى لا تعبر عن المدرب وهم حاليًا في البطولة ويجب أن نعطيهم الثقة والدعم، وقلنا للاعبين المحترفين أنهم يجب أن يؤدوا بشكل يليق بهم.