دعوى أمام مجلس الدولة تهدد بإقالة «كيروش» من المنتخب الوطني 

أقام هاني الصادق المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة مجلس الدولة، طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية، التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

كما طالب المحامي بإلزام كل من حسن شحاته وحسام حسن، بتقديم تقرير فني يقيم المستوى للمدير الفني كيروش ومعاونيه.

وقال المحامي، في دعواه إنه بتاريخ 18 \12 \2020، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة، والتي تضم في عضويتها، كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض، بتكليفهم بإدارة شؤون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022، خلفا لـ عمرو الجنايني، حتى يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب مخيّب للآمال

وأوضح المحامي، أنه بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لم يقدم ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، إذ أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم من مستوى كروي يليق بالمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي في القارة الأفريقية والدول العربية.

سلسلة هزائم متتالية من أضعف الفرق العربية

وأضاف أن المنتخب الأول المصري متصدر المنتخبات الأكثر فوزا بالبطولات القارية في الشرق الأوسط، إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية لم نجد منه إلا خيبة الأمل وسوء النتائج، سواء في البطولة الأفريقية الحالية أو البطولة العربية السابقة، التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية من أضعف الفرق العربية.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، عيّنت الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب كارلوس كيروش مديرا فنيا ومساعد أجنبي له، بالاضافة إلى باقي جهازه المعاون، من محلل للأداء وأخصائي للتأهيل، فضلا عن تعيين مترجم له لإمكانية التعامل معه.