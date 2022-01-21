كشف ملابسات فيديو القبض على شخص في قصر النيل.. «عليه حكم»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله فردا أمن «مباحث» يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم.

قضية تبديد

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر «فيس بوك»، يظهر خلاله شرطيان يحاولان اصطحاب أحد الأشخاص للقسم بدعوى أنه مطلوب قضائياً، وقيام إحدى السيدات مستقلة سيارة بتصوير عملية القبض، بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بالفيوم، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية «تبديد»)، كما تبين أنه الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو، جارٍ عرضه على النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.