ضبط المتهم بالتحرش بسيدة في الجيزة بعد ظهوره في مقطع فيديو

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ونشر صورته مصحوبة بمضمون الواقعة.

بالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بأنها أثناء تواجدها بدائرة القسم فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها وفر هارباً ، وإضطلعت بتصويره ونشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.