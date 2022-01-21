خبير تعليمي: «تانك يو» مطبقة في 4 دول عربية

قال الدكتور حسين زناتي، خبير التعليم المصري، إن طريقة «تانك يو» للتعليم هي طريقة عربية مبتكرة معتمدة على الطريقة التعليمية اليابانية، حيث يتم تقريب المادة إلى الطفل من خلال تقريبها إلى هوايته الخاصة، مشيرا إلى أنه في بداية العام يتم جعل الطفل يختار الهواية الخاصة به من أجل دعمها.

«تانك يو» مجربة في 4 دول عربية

وأضاف «زناتي» خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنه جرَّب طريقة «تانك يو» عدة مرات، لافتا إلى أن التعلم يجب أن يحقق متعة للشخص وهذا من خلال جعل الطفل يعبِّر عن شخصيته وعن آرائه بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الطريقة مجربة في 4 دول عربية ويساعده فيها ابنه الذي يعد مديرا فنيا للتجربة التي تحدث في المدارس المختلفة في اليابان والدول العربية.

ابنه مساعد له

وأشار خبير التعليم المصري إلى أن ابنه حمد مساعد له ولكنه يعمل في الشركة اليابانية لذا فهو يعاملني كمديره وليس والده من أجل إنجاح التجربة اليابانية، لافتا إلى أنه التقى بالسفير الياباني الذي طالب بتوسيع تطبيق هذه الطريقة في عدد من الدول العربية، خاصة أنها نجحت في السعودية والكويت والإمارات ومصر وتم اختيار 300 طالب للتجربة عليهم.

كورسات مختلفة داخل الدراسة

وأوضح خبير التعليم المصري أن الطريقة تتضمَّن كورسات خاصة بالهندسة والرياضيات ومختلف الدراسات ويتم تدريس مواد إنسانية وطبيعية من أجل بناء خلفية علمية واسعة للطفل، مؤكدا أن مصر ستكون المركز الرئيسي لتطبيق هذه التجربة في الدول العربية وستنتشر فيما بعد في أوروبا.