«حياة كريمة» تحقق أحلام «عم رمضان» بعد استضافته في «مصر تستطيع»

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن مبادرة «حياة كريمة» حققت حلم أحمد رمضان من ذوي الهمم، والملقب بـ«معجزة القرآن» ووالده، وذلك بعدما استضافهما البرنامج الأسبوع الماضي.

المبادرة حققت مشروع مستدام لـ «عم رمضان»

وأضاف «فايق»، أن أعضاء المبادرة بحثوا مطالب «عم رمضان» من جيرانه دون علمه، وذلك لتحقيقها له بشكل مفاجئ، متابعا: «زمايلنا في برنامج حياة كريمة على قناة dmc راحوا زاروه مع مبادرة حياة كريمة وحققوا له ما يريده من خلال مشروع مستدام، وعم رمضان النهاردة مبسوط».

وقدم «فايق» الشكر لفريق عمل برنامج «حياة كريمة» على استجابتهم لمطالب «عم رمضان»، قائلا: «شكرا لزمايلنا في برنامج حياة كريمة اللي بيعرض على قناة dmc كل يوم جمعة الساعة 1:30 ظهرا، وشكرا مبادرة حياة كريمة اللي حققت حلم عم رمضان».

عم رمضان: أعمل باليومية وأعول 6 أبناء

وكان «عم رمضان» حكى خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، الأسبوع الماضي، جزءا من حياته الشخصية، قائلا إنه يعمل اليوم بيومه، وهناك بعض الأيام لا يعمل فيها، وأنه يعول 4 بنات، وابن لم يتجاوز عمره 10 سنوات إضافة إلى ابنه «أحمد».

وناشد المسؤولين بتوفير أي عمل له لاستكمال مسيرة تربية أبناءه، متابعا إن ابنه «أحمد» حفظ القرآن بدون معلم، وأنه يعتبر ابنه هدية من الله: «أحمد مدخلش مدارس أو حاجة، وحافظ القرآن بالتلقي على إذاعة القرآن الكريم وهو يقرأ ولكن لا يكتب، ويعرف الوقت بدون أن ينظر إلى الساعة».

أحمد: نفسي أتكرم من الرئيس السيسي لأني بحبه أوي

من جانبه، قال أحمد رمضان حافظ القرآن من ذوي الهمم، أنه يتمنى التقاط صورة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «نفسي أتكرم معاه لأني بحبه أوي».