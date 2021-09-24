خبير تعليمي: صورة «فريال أشرف والجندي» على غلاف كتاب الإنجليزي لـ3 ثانوي بيشجع الطلاب

غلاف يحمل صور لأشخاص أربعة، وهم بالترتيب «ياسمين مصطفى، فريال أشرف، أحمد الجندي، شارلز ديكينز»، نشره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أنه يرجع إلى كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي، وهو كتاب الحكومة لهذا العام، ولكنه بشكل جديد لم يكن عليه من قبل.

نابغة مصرية وبطلة رياضية

«ياسمين مصطفى»، أولى الشخصيات الأربعة الذين تضمنهم الغلاف، حسبما نشر الدكتور طارق شوقي، وهي نابغة مصرية في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، حاصلة على المركز الأول في العالم في مسابقة انتل للعلوم والهندسة من بين 1700 مشترك من 87 دولة، والفتاة الثانية هي «فريال أشرف» أول فتاة مصرية تحصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2021، أما الشخصية الثالثة هو أحمد الجندي، صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021، وأخيرا تضمن الغلاف صورة المؤلف والروائي البريطاني الشهير «شارلز ديكينز»، وهي خطوة جديدة من نوعها في الكتب المدرسية.

تشجيع على الاهتمام بالصحة والرياضة

وجود شخصيات رياضية شهيرة على غلاف كتاب مدرسي حكومي، يشير إلى اهتمام الدولة بالصحة، كما يتضح في الحملة الرئاسية «100 مليون صحة»، على عكس ما كان في السنوات السابقة من عدم وجود اهتمام وتوعية كافية بأهمية الأنظمة الغذائية الصحية كثيرة، وبالتالي تزرع الصورة في عقل الطفل أهمية الصحة والرياضة «الشخصيات الرياضية المشهورة دايما قدوة للشباب والأطفال ومن خلالها ممكن يهتموا بالصحة والرياضة عشان يكونوا زيهم»، هكذا يقول الدكتورمحمد خليل موسى، الخبيرالتعليمي، في بداية حديثه لـ«الوطن» عن غلاف مادة اللغة الإنجليزية الجديد للصف الثالث الثانوي.

أيضا الاهتمام بالرياضة لا ينعكس أثره على النشاط البدني فقط، بل يساعد المراهقين والشباب على استغلال أوقات فراغهم في أشكال مفيدة، بدلا من اللجوء لطرق خاطئة تؤدي بهم إلى الاكتئاب، إلى جانب أهمية الرياضة في تنمية مهارات التواصل، وهو جزء من التأهيل لسوق العمل الخارجي بعد انتهاء مرحلة التعليم، بحسب قول الخبير التربوي.

أيضا تضمن الغلاف النابغة ياسمين مصطفى والكاتب الإنلجيزي العالمي شارلز ديكينز، في إشارة إلى أهمية العلم والاطلاع كقدوة طيبة للطلاب في تلك المرحلة الدراسية.