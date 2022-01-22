آخر موعد للتقديم للجامعات الأهلية والأوراق المطلوبة

أعلنت الجامعات الأهلية المصرية مد فترة التقديم للدراسة بها، تيسيرا على الطلاب والسماح لهم بفرصة التقديم للالتحاق بعدد من البرامج الدراسية المتميزة بتلك الجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض الوطن فما يلي، آخر موعد للتقديم للجامعات الأهلية التي تضم جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة والمنصورة والعلمين الدوليى، والأوراق المطلوبة للتقديم.

آخر موعد للتقديم للجامعات الأهلية

تم مد فترة التقديم وفق ما تم إعلانه من قبل الجامعات الأهلية حتى 25 يناير الجاري للالتحاق بالدراسة بالجامعات الأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت الجامعات الأهلية المذكورة أعلاه إلى أنها تقبل بعض الفئات من الطلاب وهم من يكونون حاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية عام 2021 وعام 2020 أيضا، وذلك وفق بعض المعايير الخاصة التقدم والمجموع الاعتباري بالحد الأدنى منه، وقالت الجامعات أن كل طالب استوفى شروط التقديم يحق له التقديم للالتحاق بها، ممن لم يتقدم في الفصل الدراسي السابق أو لم يسبق له دخول امتحانات القدرات المعرفية الخاصة بالجامعات الأهلية أن يتقدم لأي من البرامج المفتوحة، حيث سيتم عقد اختبارات القدرات المعرفية واختبار التفكير النقدي اعتبارا من 29 يناير، ولن يتم قبول الطلاب الذين كانوا مقيدين بالفعل في أحد برامج الجامعات الأهلية وبدأوا الدراسة بها هذا العام.

كيفية التقديم للجامعات الأهلية

وعلى الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والتقديم بها، التوجه إلى أحد مقار الجامعات الأهلية الأقرب لك مع إحضار الأوراق المطلوبة، للطالب مع ضرورة احضار ما يلي

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الأهلية

1. إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم وصورة منها.

2. ومن الأوراق المطلوبة صورة من شهادة الثانوية أو الشهادة المعادلة مستوفية كافة التصديقات والأختام.

3. لابد من إحضار رسوم التقدم للامتحانات حسب عدد القطاعات أو البرامج الملتحق بها الطالب بالجامعة.