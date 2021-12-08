رئيس جامعة المنصورة: الجامعات الأهلية لديها مناهج متطورة

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة تركز على علوم المستقبل من خلال الانتقال من عصر الآلة إلى عصر التكامل بين الآلة والبشر، في الثورة الصناعية الخامسة التي ستفرض وجود برامج لتدريب البشر على هذه الآلات، لافتا إلى أن كلية الهندسة بها برامج في علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والإمبيد سيستم والتحليل المعلوماتي، مشيرا إلى أن الخريج سيستعد من خلال هذه الدورات من أجل الحصول على وضائف.

تطور في عمل الآلات

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الآلات في الفترة المقبلة ستكون أكثر تطور وهذا سيجعل الآلة تبلغ عن الأعطال الموجودة فيها وهذا يتطلب عنصر بشري مدرب وجاهز لهذا التحديات.

تحالف الجامعات الأهلية

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعات الأهلية لديها تحالف لتطبيق الجيل الرابع من الثورة الصناعية والعمل على توفير دورات متطورة وقادرة على تقديم أفضل الدورات العملية التي تؤدي إلى عنصر بشري أكثر خبرة مع التركيز على طلاب الجامعات.

مناهج الجامعات الأهلية

وأكد رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن المناهج في الجامعات الأهلية تم اعتمادها من جامعات دولية ودور نشر مختلفة علمية، لافتا إلى أن هناك اجتهاد لتوفير تعليم جيد غير هادف للبرح من أجل العمل على إيجاد أماكن تعلم للطلاب في مصر بدلا من السفر خارج البلاد.