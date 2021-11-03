 الجامعات الأهلية: استقبلنا ما يزيد عن 5 آلاف طالب ونستهدف 7 آلاف

كشفت مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأهلية الجديدة وهي «العلمين والجلالة والمنصورة والملك سلمان»، أن عدد الطلاب الذين تم قبولهم حتى الآن بالكليات المختلفة التابعة للجامعات الأهلية، للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مضيفًا أنه تم قبول ما يزيد عن 5 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، من إجمالي مستهدف 7 آلاف طالب للعام الدراسي الجديد.

غلق باب التقديم بالجامعات الأهلية غدًا

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات مستمرة في تلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية المختلفة للطلاب الناجحين في اختبارات القبول، وذلك حتى غدًا الخميس لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب لاستيفاء الأوراق الخاصة بهم.

وأضاف المصدر، أن الجامعات ستنتهي من غلق باب القبول والأعداد المقررة لها غدًا، لافتة إلى أن الدراسة انتظمت منذ 9 أكتوبر الماضي تنفيذًا للقرارات، دون رصد أي مشكلات أو شكاوى بشانها، والمتابعة المستمرة للعلمية التعليمية هناك.

الجامعات تعمل بنظام الساعات المعتمدة

وأوضح المصدر، أن الجامعات الأهلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن التطعيمات وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الجامعة، مؤكدًا أن الجامعات الأربعة تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ إنشائها.

وعن فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، أشارت المصدر إلى أن تجربة الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والملك سلمان والمنصورة والعلمين» قيد التقييم، وفي نهاية العام الدراسي الجاري سيتم البت في أمرها خاصة وانه عامين متتاليين تتم الدراسة بالكليات المختلفة.

وتابع المصدر، أن فكرة التوسع في إنشاء فروع جديدة للجامعات الأهلية ليست الفترة الحالية، موضحة أن الفترة المقبل ستعلن عدد من الجامعات الأهلية عن عقود شاركة وتؤامة مع جامعات أجنبية كبيرة تحقيقاً لغايتها وأهدافها، مؤكدًا أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة إخراج جيل يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.