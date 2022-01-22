الصحة: تسجيل 1533 حالة جديدة بكورونا و29 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 1533 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 29 حالة جديدة.

ارتفاع عدد المتعافين لـ341059 حالة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خروج 1800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وشفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 341059 حتى اليوم.

وأشار إلى أنّه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وفاة 22289 حالة منذ بدء الجائحة

وأوضح عبدالغفار أنّ إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 406926 حالة من ضمنهم 341059 حالة شُفيت، و22289 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.