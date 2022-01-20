عوض تاج الدين: أعداد إصابات كورونا مستمرة في التزايد حتى أبريل المقبل

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن أعداد إصابات فيروس كورونا ستظل في ارتفاع حتى شهر أبريل، موضحا أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا ولا يمكن الحديث عن موجات جديدة، «أمامنا واقع وهو ارتفاع الإصابات ولا يهم موجة خامسة أو سادسة الفكرة في ارتفاع معدلات الإصابة».

تاج الدين: أعراض أوميكرون تختلف عن المتحورات الأخرى

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن أعراض متحور أوميكرون تختلف عن المتحورات الأخرى، وأعراض الجهاز الهضمي وفقدان حاستي الشم والتذوق لم تعد من أعراضه ولكن السعال واحتقان الزور وكذلك ارتفاع درجة الحرارة علامات بارزة لمتحور أوميكرون، مؤكدا أنه يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي.

تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، عن اقتراب موعد وصول علاجات كورونا الجديدة مصر، وإضافتها للبروتكول العلاجي المحدث، مشيرا إلى أن البروتوكولات العلاجية هي استرشادية للأطباء وكل حالة تختلف عن غيرها وخبرة الطبيب تفرق جدا في معالجة الحالة.

وأكد «تاج الدين» أنه وفقا للتوجيهات الرئاسية بشأن تشديد على الإجراءات الوقائية في الأماكن التي تشهد تجمعات مثل المدارس والجامعات والمصالح الحكومية المختلفة يجب الالتزام بكافة التدابير ولابد من تقليل الكثافات للحد من انتشار العدوى، لافتا إلى أن الطلاب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

الصحة ترفع درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مصر لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وطالبت المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن الزحام، مشيرة إلى أنها السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.